Американцы рассказали о наполеоновских планах Люфтваффе

«Россия напугана: Германия хочет больше самолетов-невидимок F-35 и истребителей Eurofighter». Такое утверждение вынесл в заголовок свежего материала The National Interest – американский консервативный журнал о международных отношениях, пишущий «с точки зрения политического реализма».
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