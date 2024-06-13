Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американцы рассказали о наполеоновских планах Люфтваффе

Американцы рассказали о наполеоновских планах Люфтваффе

«Россия напугана: Германия хочет больше самолетов-невидимок F-35 и истребителей Eurofighter». Такое утверждение вынесл в заголовок свежего материала The National Interest – американский консервативный журнал о международных отношениях, пишущий «с точки зрения политического реализма».

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