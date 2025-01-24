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Сводка на утро 24 января! Наглая атака дронов, подкрепление из зеков, Великая Новоселка – зачистка кварталов

Сводка на утро 24 января! Наглая атака дронов, подкрепление из зеков, Великая Новоселка – зачистка кварталов

В ночь 24 января враг организовал массированную атаку беспилотников на территории России. Беспилотные летательные аппараты были сбиты над Москвой (Троицкий административный округ), Московской областью (Коломна, Раменское, Подольск, Щёлково), а также над Тульской, Ростовской, Липецкой, Брянской, Курской, Саратовской, Рязанской, Белгородской областями и Крымом.

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