Политика как он...
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Политика как она есть

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Евродепутат Вебер призвали ЕС заключить антитрамповские торговые соглашения

Евродепутат Вебер призвали ЕС заключить антитрамповские торговые соглашения

Евросоюз готов отстаивать свои интересы в торговом противостоянии с США, но на равных условиях. Об этом заявил глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью медиагруппе Funke, раскритиковав новые пошлины Дональда Трампа как «громадную ошибку».

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