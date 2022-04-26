Морпехи сдались Анжеле // Что рассказывают пленные из ВСУ российским адвокатам

Как стало известно “Ъ”, вслед за российскими военными и следователями, которые разбираются в обстоятельствах преступлений, совершенных, по данным российской стороны, украинскими военными и наемниками, в Донбасс отправились и московские адвокаты.
Как стало известно “Ъ”, вслед за российскими военными и следователями, которые разбираются в обстоятельствах преступлений, совершенных, по данным российской стороны, украинскими военными и наемниками, в Донбасс отправились и московские адвокаты.
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