EU NatGas Nears Mutli-Year Highs Even As Citi Sees Supply Crunch Easing Europe's main natural gas price benchmark is headed for multi-year highs despite the "energy ceasefire" reported between Russia and Ukraine over the weekend and improving Strait of Hormuz energy flows.
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