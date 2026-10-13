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Газета.ру

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Life Sciences: неделя силовых тренировок начала уменьшать жир еще до похудения

Life Sciences: неделя силовых тренировок начала уменьшать жир еще до похудения

Ученые Университета Кампинаса в Бразилии выяснили, что силовые тренировки начинают оздоравливать жировую ткань намного раньше, чем человек худеет: у мышей заметные изменения наступили уже за неделю.

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