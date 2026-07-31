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Плющев о Яшкине в «Шанхае»: «Непростой игрок, не все тренеры могут работать с таким. Авторитет Ковальчука будет положительно влиять на него»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о переходе Дмитрия Яшкина в « Шанхай ».

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