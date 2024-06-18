Руанда отозвала свою подпись под декларацией Зеленского, президент Кении назвал захват российских активов нарушением Устава ООН

Президент Кении встречается в Швейцарии с ЗеленскимПоступают сообщения о том, что очередная страна отозвала свою подпись под так называемой итоговой декларацией проходившего 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке саммита Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)