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Царьград

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Helsingin Sanomat: отказ в стажировке из-за гражданства СССР

Helsingin Sanomat: отказ в стажировке из-за гражданства СССР

Военные Финляндии отказали мужчине в стажировке из-за гражданства СССР в младенчестве. Уполномоченный по равноправию Райнер Хильтунен признал это дискриминацией и потребовал компенсацию, но армия аннулировала конкурс, сохранив свою позицию.

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