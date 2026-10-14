Helsingin Sanomat: отказ в стажировке из-за гражданства СССР

Военные Финляндии отказали мужчине в стажировке из-за гражданства СССР в младенчестве. Уполномоченный по равноправию Райнер Хильтунен признал это дискриминацией и потребовал компенсацию, но армия аннулировала конкурс, сохранив свою позицию.
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