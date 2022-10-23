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Исторические параллели: Кубинский кризис - можно ли поймать сразу трех зайцев​

Исторические параллели: Кубинский кризис - можно ли поймать сразу трех зайцев​

СМИ и ТВ переполнены материалами о 60-летии Кубинского (Карибского) кризиса. Размещением на Кубе баллистических ракет с ядерными боеголовками и более 40 тысяч воинского контингента в октябре 1962 года (операция «Анадырь») советский руководитель Никита Хрущев возжелал убить одним «выстрелом» даже не двух, а трех зайцев: защитить социалистическую Кубу от военной агрессии США, созданием военной угрозы в его «мягком подбрюшье»; понудить США к вывозу своих ракет с территории Италии и Турции; дать отпор ЦК китайской компартии, обвинявшего КПСС в капитуляции перед американским империализмом.

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