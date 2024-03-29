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Эксперт рассказала, чем опасен для здоровья отказ от молока

Эксперт рассказала, чем опасен для здоровья отказ от молока

Из повседневного рациона не стоит исключать молочные продукты, особенно — детям. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» Университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова.

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