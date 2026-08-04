Ученые обнаружили неожиданный эффект «темной силы» в взаимодействиях темной материи

Физики из Института теоретической физики «Периметр» провели исследование гипотетической «темной силы» — дополнительного взаимодействия между частицами темной материи, выходящего за рамки гравитационного притяжения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии