Морпехи ТОФ на БМП-3 нанесли удары по позициям ВСУ в районе Угледара

В районе города Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР) экипажи боевых машин пехоты БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» в рамках огневой поддержки штурмовиков нанесли удары по позициям украинской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии