Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости предотвращения распространения бандеровской идеологии и лишил Зеленского ордена Белого орла после присвоения имени УПА подразделению ВСУ в мае 2026 года.
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