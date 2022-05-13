Чеферин о переходе РФС в Азию: «Российский футбол откатится на 100 лет назад»

Глава УЕФА отреагировал на разговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. «Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, поскольку это означало бы откат российского футбола на 100 лет назад», – сказал Александер Чеферин в интервью STA.