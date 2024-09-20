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Подарите себе 5 минут утром на зарядку и почувствуйте прилив бодрости

Подарите себе 5 минут утром на зарядку и почувствуйте прилив бодрости

Подарите себе 5 минут утром на зарядку и почувствуйте прилив бодростиА за правильностью выполнения упражнений проследит мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Евгений Белянский Он уже готов пожелать вам доброго утра@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .

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