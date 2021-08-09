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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...
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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...
  • и и
    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

Группа из четырех туристов пропала в Мурманской области

Группа из четырех туристов пропала в Мурманской области

В Мурманской области спасатели вышли на поиски незарегистрированной группы туристов, состоявшей из четырех человек, которые внезапно перестали выходить на связь, когда находились в Ловозерском районе.

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