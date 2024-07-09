В Саратовской области оперативный дежурный территориального отдела полиции помог 73-летней пенсионерке сохранить сбережения от мошенников

В минувшую субботу оперативный дежурный ОП № 1 в составе ОМВД России «Пугачевский» капитан полиции Сергей Васильев в свободное от службы время, находясь в отделении одного из банков, обратил внимание на действия одной из посетительниц.
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