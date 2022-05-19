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Игорь Есмантович: «Первый раз слышу, что КХЛ будет разделена на два турнира. Эта информация для меня немножечко удивительная»

Игорь Есмантович отреагировал на информацию о возможной реформе КХЛ. Сообщается, что лигу могут расширить до 28 команд и разделить на высший и низший дивизионы.

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