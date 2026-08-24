У берегов Омана неизвестный снаряд обездвижил нефтяной танкер

У побережья Омана неизвестный снаряд попал в нефтяной танкер, в результате чего судно потеряло ход. Инцидент произошел в девяти морских милях к северо-востоку от населенного пункта Аш-Шишах, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).