RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

18 подписчиков

У берегов Омана неизвестный снаряд обездвижил нефтяной танкер

У берегов Омана неизвестный снаряд обездвижил нефтяной танкер

У побережья Омана неизвестный снаряд попал в нефтяной танкер, в результате чего судно потеряло ход. Инцидент произошел в девяти морских милях к северо-востоку от населенного пункта Аш-Шишах, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии