У берегов Омана неизвестный снаряд обездвижил нефтяной танкер

У побережья Омана неизвестный снаряд попал в нефтяной танкер, в результате чего судно потеряло ход. Инцидент произошел в девяти морских милях к северо-востоку от населенного пункта Аш-Шишах, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
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