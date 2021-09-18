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Первый взят: призывавший к беспорядкам на выборах через TELEGRAM арестован

Первый взят: призывавший к беспорядкам на выборах через TELEGRAM арестован

Арестован первый фигурант дела о призывах к беспорядкам в России на выборах через сеть Telegram-каналов.

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ГусЕна
Дело за Евтеевыми и Зайцывовыми. Ждите, Упыри.
alexander
Слышал, что в день выборов всякая агитация запрещена, а призыв к беспорядкам запрещен во все времена.
Татьяна Степанова
давно пора эту дрянь останавливать!
Алексей Сафронов
Огромная часть этой сволоты прячется у приЕбалтов. Вот их бы ещё!!
Зоя Бобкова
Не надо нам беспорядков. Правильно, пусть посидят, подумают.

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