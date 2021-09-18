Первый взят: призывавший к беспорядкам на выборах через TELEGRAM арестован

Любопытно, однакоПолитикаПервый взят: призывавший к беспорядкам на выборах через TELEGRAM арестован Арестован первый фигурант дела о призывах к беспорядкам в России на выборах через сеть Telegram-каналов.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаДело за Евтеевыми и Зайцывовыми. Ждите, Упыри.alexanderСлышал, что в день выборов всякая агитация запрещена, а призыв к беспорядкам запрещен во все времена.ТСТатьяна Степановадавно пора эту дрянь останавливать!Алексей СафроновОгромная часть этой сволоты прячется у приЕбалтов. Вот их бы ещё!!Зоя БобковаНе надо нам беспорядков. Правильно, пусть посидят, подумают.Комментировать
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