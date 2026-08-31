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Авторадио

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Родители могут вернуть до 14,3 тысячи рублей за платные кружки и секции

Работающие родители могут оформить налоговый вычет и вернуть до 14,3 тысячи рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду.

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