Родители могут вернуть до 14,3 тысячи рублей за платные кружки и секции

Работающие родители могут оформить налоговый вычет и вернуть до 14,3 тысячи рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду.
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я вначале подумал в месяц )))