Врач дал советы по питанию при диарее

При диарее важно выбирать продукты, которые помогут восстановить нормальную работу кишечника, предотвратить обезвоживание и при этом не будут раздражать пищеварительную систему, рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.
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