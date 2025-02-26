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Врач дал советы по питанию при диарее

Врач дал советы по питанию при диарее

При диарее важно выбирать продукты, которые помогут восстановить нормальную работу кишечника, предотвратить обезвоживание и при этом не будут раздражать пищеварительную систему, рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин.

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