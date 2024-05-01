На Поклонную гору доставили Abrams и M1150 Assault Breacher Vehicle

На выставку трофейного вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации у музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle американского производства.
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