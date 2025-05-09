Прямо сейчас в ДК "Победа" проходит театрализованный концерт. Сегодня в зале нет свободных мест!.
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Прямо сейчас в ДК "Победа" проходит театрализованный концерт. Сегодня в зале нет свободных мест!.