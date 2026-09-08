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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» вернул Митрова из «Шинника» и отдал в аренду в «Сочи» на сезон

« Локомотив » вернул Тимофея Митрова из « Шинника ». Московский клуб активировал опцию обратного выкупа 21-летнего вратаря, игравшего за ярославский клуб с 2024 года.

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