Суровикин сообщил важную новость для всей России.

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Комментарии
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Лев Добрый
Свят свят свят, эту заметку написал дебил, ей Богу! Это надо же додуматься, Суровикин зам. генерала армии!👀😱😜👈
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16 час.
Валерий Бабаев
Кто то должен фильтровать такой абсурд,автор пусть лучше пишет сценарии для мультиков
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16 час.

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