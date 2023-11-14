Суровикин анонсировал масштабные изменения в армии России: Зам. генерала армии Сергей Суровикин анонсировал масштабные изменения в армии России с 2023 по 2026 год.
Суровикин сообщил важную новость для всей России.
Комментарии
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Лев Добрый
Свят свят свят, эту заметку написал дебил, ей Богу! Это надо же додуматься, Суровикин зам. генерала армии!👀😱😜👈
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16 час.
Валерий Бабаев
Кто то должен фильтровать такой абсурд,автор пусть лучше пишет сценарии для мультиков
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16 час.
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