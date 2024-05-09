Экс-советник НАТО Бо: военная доктрина РФ превосходит западную

Военная доктрина РФ существенно превосходит западную, поскольку российская армия является преемницей советских вооруженных сил, которые готовились к масштабному конфликту в Европе, в то же время на Западе военная доктрина рассчитана на применение сил против "слабых" противников, в этой связи Западу "будет сложно" прямо противостоять России.