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Экс-советник НАТО Бо: военная доктрина РФ превосходит западную

Экс-советник НАТО Бо: военная доктрина РФ превосходит западную

Военная доктрина РФ существенно превосходит западную, поскольку российская армия является преемницей советских вооруженных сил, которые готовились к масштабному конфликту в Европе, в то же время на Западе военная доктрина рассчитана на применение сил против "слабых" противников, в этой связи Западу "будет сложно" прямо противостоять России.

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