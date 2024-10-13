Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 157 подписчиков

Харрис раскритиковала Трампа за сокрытие данных о его здоровье

Харрис раскритиковала Трампа за сокрытие данных о его здоровье

Вице-президент США и претендентка на президентский пост от Демократической партии Камала Харрис подвергла критике своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа за то, что он долгое время не публиковал свои медицинские отчеты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх