Харрис раскритиковала Трампа за сокрытие данных о его здоровье

Вице-президент США и претендентка на президентский пост от Демократической партии Камала Харрис подвергла критике своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа за то, что он долгое время не публиковал свои медицинские отчеты.
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