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Гендиректор «Трактора» о предложении Заварухину возглавить «Челмет»: «Алексей сразу счел его несерьезным. Я до сих пор в легком недоумении от его реакции»

Специалист покинул систему клуба, не согласившись возглавить «Челмет».  – Из слов Алексея Заварухина и его агента Шуми Бабаева можно сделать вывод, что переговоры «Трактора» с Бенуа Гру стали для них неожиданностью.

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