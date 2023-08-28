Приморье ожидает новые ливни. На выручку прибывают спасатели из других регионов

29-30 августа в Приморском крае ожидается новое штормовое предупреждение, сообщает PRIMPRESS. В его преддверии на конец августа прибудут 110 спасателей из Амурского спасцентра и Камчатского края.
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