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Приморье ожидает новые ливни. На выручку прибывают спасатели из других регионов

Приморье ожидает новые ливни. На выручку прибывают спасатели из других регионов

29-30 августа в Приморском крае ожидается новое штормовое предупреждение, сообщает PRIMPRESS. В его преддверии на конец августа прибудут 110 спасателей из Амурского спасцентра и Камчатского края.

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