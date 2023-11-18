Народные традиции и приметы праздника 19 ноября в честь памяти о Павле Ледоставе Юлия СкворцоваСогласно народному календарю, каждый год 19 ноября среди православных верующих отмечается празднование в честь Павла Ледостава.
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