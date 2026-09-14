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Тишина после Хиггса: почему фундаментальная физика замерла на пороге

Тишина после Хиггса: почему фундаментальная физика замерла на пороге

Когда в начале июля 2012 года мир облетели кадры из главного зала ЦЕРНа, казалось, что человечество стоит на пороге новой эры.

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