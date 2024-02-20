Долгосрочные вклады россиян собрались освободить от налогов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев внесут в нижнюю палату российского парламента законопроект об освобождении от налогов банковских вкладов россиян на срок три года и более.
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