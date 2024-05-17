Владимир Путин возложил цветы к памятнику советским воинам в Харбине

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае. Второй день главы государства в КНР начался с возложения цветов к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая.
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