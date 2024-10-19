Информация о новом поколении Nissan Murano 2025 утекла в сеть задолго до презентации

Утечка, произошедшая благодаря бдительному читателю Carscoops, обнаружившему рекламную брошюру в одном из официальных дилерских центров Nissan, раскрывает глобальные изменения в дизайне и технических характеристиках культового кроссовера.
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