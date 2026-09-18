Александр Мясников удивился красоте многодетной матери на шоу

Врач Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» восхитился многодетной матерью по имени Светлана, которая ожидает шестого ребенка.
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