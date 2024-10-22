Инсайдер Ice Universe показал работу Assassins Creed IV на Realme GT7 Pro

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) видео с демонстрацией запуска игры Assassin's Creed IV: Black Flag на готовящемся к выходу смартфоне Realme GT7 Pro.
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