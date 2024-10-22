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Инсайдер Ice Universe показал работу Assassins Creed IV на Realme GT7 Pro

Инсайдер Ice Universe показал работу Assassins Creed IV на Realme GT7 Pro

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) видео с демонстрацией запуска игры Assassin's Creed IV: Black Flag на готовящемся к выходу смартфоне Realme GT7 Pro.

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