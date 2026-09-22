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Царьград

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Игорь Дудник: преступность иностранцев в Москве снизилась на 40%

Игорь Дудник: преступность иностранцев в Москве снизилась на 40%

Начальник управления по вопросам миграции московского ГУ МВД, Игорь Дудник, сообщил, что за восемь месяцев 2026 года количество преступлений иностранцев в Москве уменьшилось более чем на 40%.

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