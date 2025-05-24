Суд приостановил указ Трампа о запрете иностранцам обучаться в Гарварде

Федеральный судья в штате Массачусетс приостановил действие указа администрации Трампа о запрете обучения в Гарвардском университете иностранных студентов, сообщает 23 мая The New York Times со ссылкой на судебный приказ.
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