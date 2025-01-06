В Москве работает 760 предприятий в сфере приборостроения

В Москве работает около 760 предприятий в сфере приборостроения, их продукция востребована на внешнем и внутреннем рынке, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
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