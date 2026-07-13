«Буферная зона»: какую часть Украины нужно освободить, чтобы обеспечить безопасность?

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Дмитрий РОДИОНОВ Чем больше попыток ударов будет предпринимать Киев по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать российским войскам, заявил Владимир Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.