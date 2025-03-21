Чёрный копатель из Севастополя заплатит за разграбление Древнего Херсонеса

В Севастополе «чёрного копателя» оштрафовали за незаконные раскопки в Древнем Херсонесе. 37-летний местный житель без разрешения искал артефакты на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, используя металлоискатель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии