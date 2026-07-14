Россиян предупредили о пике нашествия испанских слизней

В России наступил пик нашествия испанских слизней. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. После сильных ливней и теплой погоды численность моллюсков резко выросла, и тысячи гигантских слизней заполонили улицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии