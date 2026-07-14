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Россиян предупредили о пике нашествия испанских слизней

Россиян предупредили о пике нашествия испанских слизней

В России наступил пик нашествия испанских слизней. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. После сильных ливней и теплой погоды численность моллюсков резко выросла, и тысячи гигантских слизней заполонили улицы.

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