Россиянам назвали риски хранения фото паспорта в телефоне

Ряд микрофинансовых организаций допускает выдачу небольших займов по удалённой идентификации, где достаточно фото документа и минимального набора данных Многие люди предпочитают хранить фотографии паспортов и других важных документов в своих смартфонах, считая это удобным и практичным.
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