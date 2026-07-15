Россиянам назвали риски хранения фото паспорта в телефоне

Ряд микрофинансовых организаций допускает выдачу небольших займов по удалённой идентификации, где достаточно фото документа и минимального набора данных Многие люди предпочитают хранить фотографии паспортов и других важных документов в своих смартфонах, считая это удобным и практичным.