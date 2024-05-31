Известный продюсер предсказал месть мужа Алсу после развода

Карьера певицы Алсу может оказаться под угрозой из-за развода с Яном Абрамовым. Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что бизнесмен имеет значительное влияние в медиа-сфере, что позволит ему легко нанести удар по бывшей супруге.
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