Известный продюсер предсказал месть мужа Алсу после развода

Карьера певицы Алсу может оказаться под угрозой из-за развода с Яном Абрамовым. Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что бизнесмен имеет значительное влияние в медиа-сфере, что позволит ему легко нанести удар по бывшей супруге.