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Газета.ру

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Мостовой заявил, что Дзюба пригодился бы командам РПЛ

Мостовой заявил, что Дзюба пригодился бы командам РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что форвард Артем Дзюба пригодился бы командам Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.

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