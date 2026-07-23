Инфекционист Мухина предупредила дачников об опасности туляремийной инфекции

В летний дачный сезон россияне могут столкнуться с опасным заболеванием — туляремией. Источниками инфекции могут быть дикие грызуны, зайцы, а также клещи и слепни, рассказала врач-инфекционист Марият Мухина изданию «Абзац».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии