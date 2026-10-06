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Сборная России по футболу сыграла вничью 3:3 в товарищеском матче с Нигерией

Сборная России по футболу 6 октября сыграла вничью в товарищеском матче с командой Нигерии.Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:3.

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