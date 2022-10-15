Умерших выдающихся граждан могут похоронить на специальных участках кладбищ Подмосковья

РИАМО - 15 окт. В Московской области умершие граждане, которые имеют выдающиеся заслуги и достижения, могут быть похоронены на специально отведенных участках кладбищ, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
РИАМО - 15 окт. В Московской области умершие граждане, которые имеют выдающиеся заслуги и достижения, могут быть похоронены на специально отведенных участках кладбищ, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
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